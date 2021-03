Prognoza liczby przypadków COVID-19 w Google Trends. Korelacja widoczna gołym okiem

Udostępnij:

Czy wiesz, że na podstawie wyszukiwań zarejestrowanych w Google Trends, można wywnioskować tempo wzrostu liczby przypadków zakażeń koronawirusem w Polsce? Wyjaśniam.

Podobnej analizy dokonano w październiku i listopadzie 2020 roku, ale tym razem dane trochę się różnią. W ubiegłym roku największą korelację ze wzrostem liczby potwierdzonych przypadków zauważono w przypadku haseł "utrata smaku" i "utrata węchu". W marcu wykres liczby przypadków niemalże zlewa się z poszukiwaniem haseł "objawy covid" i "saturacja".

Wyszukiwarka Google'a to potężne narzędzie. Korzystają z niej miliony użytkowników w Polsce, a na świecie miliardy. Wszystkie wyszukiwane przez nich frazy mogą służyć także do stworzenia równie potężnej bazy danych, na której można opierać analizy. W tym pomaga narzędzie Google Trends.

Po wpisaniu interesującej nas frazy, otrzymujemy wynik zainteresowania w formie wykresu liniowego. To narzędzie można wykorzystać do analizy liczby zakażeń oraz przewidywania liczby kolejnych przypadków. Zrobimy to na podstawie wyszukiwanych objawów i terminów związanych z chorobą COVID-19, w tym bólu gardła, duszności, utraty smaku oraz węchu i saturacji krwi.

Podczas drugiej fali pandemii COVID-19 w Polsce, wykresy wyników wyszukiwań na hasła "utrata smaku" czy "utrata węchu" niemal nakładały się z wykresami liczby przypadków choroby. W marcu już się nie sprawdzają – krzywa rośnie zdecydowanie wolniej. Zespół analityków z PKO Research zauważył, że najlepszą korelację między wynikami wyszukiwań a liczbą zachorowań widzimy na słupkach związanych z hasłami "saturacja" i "objawy covid".

Duszności, ból gardła i kaszel – według Google Trends to mogą być aktualnie najczęstsze objawy COVID-19 w Polsce

Według Google Trends liczba wyszukiwań nadal wzrasta, co sugeruje, że nie doszliśmy jeszcze do szczytu zachorowań w trzeciej fali pandemii.

Te dwa hasła, najlepiej powiązane z wzrostem potwierdzonych przypadków COVID-19, mają tendencje wzrostowe. Eksperci z PKO Research również twierdzą, że dane prezentują nam "niepokojący obraz epidemii". Jednocześnie wygląda na to, że podczas trzeciej fali pandemii do Polski trafiły różne mutacje wirusa. To przekłada się na zmianę najczęstszych objawów choroby COVID-19.

Warto śledzić nie tylko objawy koronawirusa. Od początku pandemii COVID-19 Google rozwija witrynę zawierającą dane na temat zagrożenia.

Na stronie Google Trends znajdziecie więcej szczegółowych informacji, w tym kluczowe dane na temat wzrostu zainteresowania hasłami związanymi z koronawirusem w poszczególnych częściach Polski. To z kolei daje nam lepszy pogląd na sytuację epidemiczną w naszej okolicy. Poniżej znajdziecie świetne przykłady.