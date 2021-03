Programista bitcoin – zawód przyszłości. Eksperci przewidują spore zapotrzebowanie

Udostępnij:

Wartość Bitcoina nadal rośnie. 12 marca padł kolejny rekord, a tym razem kryptowaluta osiągnęła poziom 58091,06 dolarów, czyli przy obecnym kursie 223842,28 złotych. Zarobić na Bitcoinie mogą nie tylko jego posiadacze.

Coraz częściej mówi się o nowym zawodzie przyszłości. Na odważnych deweloperów bitcoin czekać będą wkrótce duże pieniądze i napływ ofert. Tak prognozuje Jimmy Nguyen, prezes Bitcoin Association. Jego zdaniem świat bitcoina i kryptowalut będzie przyszłością dla programistów i otworzy wiele nowych ścieżek kariery.

Blockchain – dzięki niemu powstanie wiele nowych zawodów

Bitcoin, tak samo jak inne kryptowaluty, powstał na podstawie technologii Blockchain. Posiada ona znacznie więcej zastosowań, niż tylko tworzenie cyfrowych walut. Nowa architektura przechowywania informacji pozwoli między innymi na tworzenie cyfrowej tożsamości czy bezpieczne głosowania online. Amerykański miliarder, Jeffrey Berns, ma w planach nawet stworzenie całego futurystycznego miasta w oparciu o technologię blockchain.

Zawód programisty bitcoin będzie wkrótce rozchwytywany. Trend ten zauważa Jimmy Nguyen, prezes szwajcarskiej firmy Bitcoin Association, zajmującej się rozwojem biznesu w technologii blockchain. Twierdzi, że na rynku wkrótce pojawi się wyjątkowo duże zapotrzebowanie na nowe stanowiska dla branży IT związanej z kryptowalutami.

Według Nguyena świat coraz bardziej zmierza w stronę efektywnego wykorzystania płatności i danych osobowych, które pozwolą na zrobienie użytku z mikropłatności nawet mniejszych niż jeden cent. Prezes Bitcoin Association przekonuje także o zrobieniu użytku z innowacyjnych funkcji biznesowych, takich jak inteligentne kontrakty czy tokenizacja aktywów w czasie rzeczywistym.

– Nguyen zauważa, że rozwój kryptowalut oraz technologii blockchain będzie otwierać nowe drzwi do kariery w całym przekroju branż. Poza programistami, wkrótce wzrośnie zapotrzebowanie na badaczy naukowych, analityków czy doradców i radców finansowych oraz podatkowych, specjalizujących się stricte w aktywach cyfrowych i blockchain – mówi Marcin Wituś, CEO Geco.one.

Jimmy Nguyen uważa, że karierę w nowym segmencie rynku zbudują ci, którzy już teraz zaczną uczyć się, jak działa bitcoin. Według niego to coś więcej niż dokonywanie cyfrowych transakcji czy budowanie aplikacji działających na blockchain. Nguyen postrzega bitcoin jako klucz do zrozumienia całego protokołu sieciowego, który przeplata dane i wartość pieniężną i zapewnia platformę do rozwoju ponad internetem – dodaje Wituś.

Jak zatem zostać programistą bitcoina? Prezes Bitcoin Association przekonuje, że najważniejsza jest znajomość systemu cyfrowej waluty i blockchain. Zrozumienie, że to nie tylko system płatności, a cała potężna sieć danych ze szczegółowymi informacjami. Firma Nguyena odpowiada zresztą za platformę BItcoin SV Academy, która oferuje darmowe kursy dla osób, chcących dowiedzieć się czym jest kryptowaluta oraz jak działa technologia blockchain - zarówno od strony czysto technicznej, jak i biznesowej.