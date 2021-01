Prostym skryptem zabezpieczysz komputer: sobie, rodzicom czy dziadkom

Jeden klik i neutralizujesz szkodliwe witryny, a przynajmniej ich część. Magia? Nie – ale bardzo pragmatyczny pomysł polskiego programisty.

CERT Polska, znany doskonale zespół reagowania na zdarzenia naruszające bezpieczeństwo w sieci, utrzymuje listę hostów, które służą do przeprowadzania ataków. Dzięki temu administratorzy sieci mogą blokować je na poziomie infrastrukturalnym, na przykład DNS-ach. Nie wszyscy jednak decydują się na taki krok, a co za tym idzie szkodliwe witryny dalej mogą być wyświetlane i brać udział w wykradaniu danych.

Programista Grzegorz Tworek opublikował na GitHubie prosty, ale niewątpliwie przydatny skrypt PowerShella, który zaciąga bazę danych CERT Polska, a następnie blokuje szkodliwe witryny w lokalnym pliku hosts. Uruchomiony z uprawnieniami administratora, może też regularnie, dokładnie co godzinę, aktualizować swój spis.

Gdyby ktoś potrzebował w praktyce zastosować tę blokadę na pojedynczym niezarządzanym komputerze, to tu jest gotowy do użycia skrypt. Raz odpalić i zapomnieć, samo będzie się z CERT aktualizować co godzinę: https://t.co/Hmd3jVQQ05