Robert Lewandowski inwestuje w aplikację LESS_. To już kolejny biznes piłkarza

tutaj Robert Lewandowski nie tylko świetnie radzi sobie z piłką, ale i biznesem. Jest udziałowcem w wielu serwisach internetowych, jest prezesem agencji marketingowe Stor9, od niedawna promuje także swoją markę kawy RL Coffee. Tym razem piłkarz inwestuje w aplikację odzieżową - LESS_.

LESS_ to aplikacja dostępna na iOS oraz Android. Pomaga sprzedawać i kupować używane ubrania, obuwie czy dodatki. Narzędzie łączy dwie idee - użytkownicy pozbywają się niepotrzebnego, a jednocześnie dają drugie życie swojej garderobie. Dzięki temu zmniejsza się ilość odpadów tekstylnych.

Na pierwszy rzut oka aplikacja wygląda jak "Instagram do sprzedawania ubrań". W LESS_ tworzymy własny profil oraz wirtualną szafę i możemy kontaktować się z innymi użytkownikami. Jest tu więc zawarty pewien element mediów społecznościowych. Twórcami aplikacji są Polacy.

W LESS_ zainwestował Robert Lewandowski, ale też założyciele Allegro

W wiosennej rundzie zalążkowej, LESS_ zebrało 12 milionów złotych na rozwój aplikacji i marki. Jednym z inwestujących był Robert Lewandowski, ale też kilku innych Polaków. Swój wkład finansowy przekazali też Krzysztof Pawiński (współzałożyciel i prezes Maspeksu), dwaj założyciele serwisu Allegro, Patryk Urban (założyciel siepomaga.pl) oraz Eryk Stankunowicz, były redaktor "Forbesa".

LESS_ zostało założone w 2019 roku przez Mateusza Oleksiuka i Dawida Urbana. Inwestorzy widzą w aplikacji bardzo szerokie perspektywy. Do 2023 roku LESS_ ma stać się globalną marką. Więcej o samej aplikacji przeczytacie tutaj.

