Rossmann PL w smartfonach Huawei z HMS. Aplikacja jest dostępna w AppGallery

Do sklepu AppGallery z aplikacjami dla smartfonów Huawei trafiła nowa wersja aplikacji Rossmann PL, która od teraz zadziała także w telefonach z Huawei Mobile Services, czyli tych pozbawionych dostępu do Usług Google. To kolejny dowód na to, że wychodzenie poza znane środowisko Sklepu Play i AppStore nie jest dla producentów aplikacji problemem, a bieżąca aktualizacja wyzwaniem.

Jak podaje Huawei, integracja z HMS oznacza, że aplikacja Rossmann PL zadziała w smartfonach Huawei z serii P40, Y, Mate 30 Pro, Mate Xs oraz P smart 2021 oraz w tabletach MatePad Pro, MatePad i MatePad T8.

"Aplikacja Rossmann jest jedną z tych aplikacji, które najczęściej pojawiały się na liście życzeń naszych użytkowników" – tłumaczy Witold Walczak, dyrektor rozwoju ekosystemu w Huawei CBG Polska. "Bardzo się cieszymy, że jest już dostępna dla wszystkich użytkowników smartfonów Huawei, przede wszystkim tych opartych o Huawei Mobile Services. Stale rosnąca liczba zintegrowanych aplikacji, a także nieustanny rozwój całego ekosystemu Huawei, zapewniają użytkownikom najlepsze wrażenia z korzystania z naszych urządzeń" – dodaje.

Huawei informuje, że w AppGallery dostępnych jest już tysiąc polskich aplikacji, co powinno być zachętą dla użytkowników, którzy rozważają zakup smartfonów Huawei i są świadomi, że bez dostępu do Usług Google nie będą mogli pobierać aplikacji ze Sklepu Play.

Aplikacja Rossmann PL na Androida jest dostępna w naszym katalogu oprogramowania.