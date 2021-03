"Rozdają" PlayStation 5 za darmo. Potem z konta znikają pieniądze

Udostępnij:

Obecny niedobór konsol PlayStation 5 doprowadza niektórych do desperacji. Oszuści wiedzą, jak przełożyć sytuację na swoją korzyść i niestety to robią. Firma Kaspersky ostrzega przed konkursem, w którym rzekomo można wygrać PS5.

Na całym świecie brakuje chipów zarówno dla kart graficznych Nvidii, jak i AMD, co przekłada się także na obniżoną dostępność konsol PlayStation 5 i Xbox Series X/S. W tym momencie wielu fanów zrobiłoby wiele, żeby kupić nowy sprzęt. A do dopiero, gdyby mogli dostać nowe PS5 za darmo?

Oszuści zdają sobie z tego sprawę i rozsyłają wiadomości zapraszając do brania udziału w rzekomym konkursie. Trzeba przyznać, że zadbali o niektóre szczegóły. Całość oprawili ładną grafiką, przypominającą oryginalne e-maile od Sony. Oczywiście nie mają one nic wspólnego z japońską firmą.

W wiadomości e-mail zawarto hiperłącze do fałszywej strony, przypominającej serwis Amazonu. Widać to już po adresie URL, który niczym nie przypomina witryny sklepu. Po przejściu na stronę phishingową odbiorca maila dowiaduje się, że jest jednym z 10 szczęśliwców, którzy mogą wygrać konsolę PS5 w tym tygodniu, ale musi działać szybko – ma minutę i 18 sekund na przejście dalej.

Zaczyna się od krótkiej ankiety, którą przygotowano tylko po to, aby uwiarygodnić oszustwo. Po przejściu wszystkich czterech kroków ofiara dowiaduje się, że wygrała PlayStation 5. Następnie pojawia się prośba o podanie adresu, kodu pocztowego, numeru telefonu i adresu e-mail. Po chwili ofiara otrzymuje informację, że musi jeszcze opłacić przesyłkę.

Jako że fałszywa strona kopiuje interfejs brytyjskiego Amazonu, to za przesyłkę trzeba zapłacić w funtach. Najpierw mowa o 1 GBP a po chwili już o 1,78 GBP. To bez różnicy, bo przestępcom chodzi tylko o to, aby wykraść dane karty płatniczej wraz z numerami CVV/CVC. Jeżeli ofiary podadzą te informacje, to nie zobaczą ani PlayStation 5 ani pieniędzy na swoim koncie