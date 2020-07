Rząd Wielkiej Brytanii przyznaje. Blokada Huawei była spowodowana naciskami z USA

Udostępnij:

Firmy telekomunikacyjne obecne w Wielkiej Brytanii nie mogą współpracować z Huawei. Taką decyzję podjął brytyjski rząd we wtorek 14 lipca. Jak udało się ustalić dziennikarzom z serwisu The Observer (należącego do wydawcy The Guardian), powodem faktycznie były naciski ze strony Donalda Trumpa.

Operatorzy sieci komórkowych w Wielkiej Brytanii nie będą mogli współpracować z firmą Huawei. Zakaz wchodzi w życie od 31 grudnia 2020 roku i dotyczy tylko i wyłącznie infrastruktury 5G. Co więcej, Do 2027 roku wszystkie dotychczas zainstalowane urządzenia mają zostać zdemontowane.

Można było się spodziewać, co było powodem decyzji. Chodziło o niedawne przedłużenie zakazu współpracy amerykańskich firm z chińskimi dostawcami elektroniki - Huawei oraz ZTE. W obu przypadkach te przedsiębiorstwa zostały uznane za "naruszające bezpieczeństwo narodowe Stanów Zjednoczonych". I to pomimo zaleceń Departamentu Handlu, aby ułaskawić Huawei.

Koniec współpracy Wielkiej Brytanii i Huawei w sprawie 5g – wszystko przez Trumpa

Jak ustalił serwis The Observer, w dniach poprzedzających ogłoszenie zakazu toczyły się intensywne dyskusje między przedstawicielami instytucji rządowych oraz kierownictwem Huawei w Wielkiej Brytanii. Podczas tych rozmów padały takie określenia, jak "geopolityka odgrywa ważną rolę i ponowne rozważenie tej decyzji jest możliwe, gdyby Trump nie wygrał kolejnych wyborów, a nastawienie antychińskie w Waszyngtonie zmalało".

Co innego zeznawali przedstawiciele rządu w publicznym oświadczeniu we wtorek. Stwierdzili, że współpraca z Huawei została zakazana z powodu obaw dotyczących bezpieczeństwa, które miało zgłosić National Cyber Security Centre (NCSC), będące częścią GCHQ (brytyjska służba specjalna zajmująca się zbieraniem i oceną informacji). Kierownictwo Huawei ma nadzieję, że brytyjski rząd przemyśli sprawę jeszcze raz.