Samsung prezentuje gigantyczny, 583-calowy telewizor MicroLED

Technologia microLED jest niezwykle interesującym i przyszłościowym rozwiązaniem. Dzisiaj rozpoczęły się targi ISE 2020 w Amsterdamie, gdzie Samsung zaprezentował monstrualnych rozmiarów telewizor microLED The Wall. Tym razem jego przekątna ekranu wynosi oszałamiające 583 cale.

The Wall for Business w wersji 583-calowej to największa do tej pory zademonstrowana wersja tego telewizora Samsung. Użyty w nim panel jest w stanie wyświetlić obraz w rozdzielczości 8K Ultra HD. Poprzedni największy model The Wall odznaczał się ekranem o przekątnej 292 cali.

Panele microLED są przełomowe ze względu na ich modularność. Każdy moduł tego typu ma wymiary 80,64 x 45,36 x 7,22 cm i wyświetla obraz w rozdzielczości 960 x 540 pikseli. W razie potrzeby (i możliwości finansowych) można dokupić sobie kolejne moduły, które powiększą powierzchnię ekranu.

Technologia microLED zapewnia bardzo żywe kolory, z szerokim pokryciem palety barw, fot. Samsung

MicroLED, podobnie jak OLED to technologia samoemisyjna, a więc niewymagająca podświetlenia tylnego (jak w LCD). Zarazem ekrany tego typu są również bezramkowe i mogą wtapiać się w otoczenie. Ponadto ekrany microLED charakteryzują się bardzo wysoką jasnością i świetnym poziomem kontrastu / czerni, jak również wysokim poziomem nasycenia kolorów.

Samsung wyposażył The Wall for Business w szereg technologii, w tym Black Seal, odpowiadającą za nieskazitelny poziom czerni, skalowanie obrazu AI, a także Quantum HDR, które optymalizuje efekt HDR w każdej indywidualnej scenie. Jeśli chodzi o parametry, The Wall for Business oferowany jest w dwóch wariantach, IW008J oraz IW008R. Pierwszy z nich odznacza się szczytową luminancją na poziomie 1600, a drugi – 2000 nitów (z czego zapewne średnia wartość to ok. 250 nitów). Ponadto w przypadku IW008R możemy liczyć także na 120 Hz odświeżanie.

Niestety technologia ta jest obecnie niesamowicie droga, a 146-calowy telewizor The Wall o rozdzielczości 4K kosztuje około 2 milionów złotych. Samsung na CES 2020 co prawda zapowiedział, że zamierza wydać kilka modeli skierowanych na rynek konsumencki, ale to 583-calowe monstrum, The Wall for Business, skierowane jest dla firm lub miliarderów.

microLED to także świetny poziom kontrastu i czerni, fot. Samsung

Czołowa firma analityczna IHS Markit przewiduje, że telewizory typu MicroLED zaczną się dopiero upowszechniać począwszy od 2023 roku. Do tego czasu prawdopodobnie będziemy mogli je raczej podziwiać jako ciekawostki na targach, takich jak ISE 2020.