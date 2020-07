Samsung już myśli o 6G. Przewiduje masową komercjalizację w 2030 roku

Udostępnij:

Samsung przedstawił swoją wizję przyszłości, w której opisuje sieci 6G jako technologię komunikacyjną nowej generacji. Jak przewiduje, pierwsze komercyjne sieci szóstej generacji miałyby pojawić się na rynku już w 2028 roku, a masowa komercjalizacja przewidywana jest na rok 2030.

Aby przyspieszyć prace nad sieciami 6G, Samsung stworzył centrum badawcze Advanced Communications Research Center, które funkcjonuje od maja zeszłego roku. Prace nad nowym sposobem komunikacji trwają więc już teraz, a jak podaje Sunghyun Choi będący szefem opisywanej jednostki, pomagają w tym doświadczenia zebrane przy analizowaniu możliwości wszystkich dotychczasowych technologii, w tym 5G.

Przewidywane atuty 6G w porównaniu do 5G, źródło: Samsung.

Wspomniane daty są na tym etapie oczywiście tylko swego rodzaju prognozą, jednak Samsung argumentuje, że zwykle od początku badań do komercjalizacji nowej generacji technologii komunikacji upływa 10 lat. Producent deklaruje, że sieci 6G pozwolą przesyłać dane ze szczytową prędkością 1000 Gb/s – 50-krotnie wyższą, niż w przypadku teoretycznych możliwości 5G. Opóźnienia sieci 6G (nadal w porównaniu do 5G) mają być mniejsze o rząd wielkości.

O wszystkich planach Samsunga związanych z rozwojem 6G można przeczytać w publikacji The Next Hyper-Connected Experience for All. Dokument jest dostępny w języku angielskim w formacie PDF.