Samsung kończy z bateriami AAA w pilotach do smart TV. Będą zasilane energią słoneczną

Samsung chce bardziej dbać o środowisko, toteż wraz z szeregiem innych zapowiedzi na 2021 rok, ogłosił rezygnację ze stosowania zasilania bateriami AAA w pilotach do swoich telewizorów. Urządzenia będą od teraz wyposażone we wbudowane akumulatory, które będą ładowalne na kilka sposobów. Jak wewnętrznie wyliczono, ma to zapobiec zużyciu 99 milionów baterii w ciągu 7 lat.

Nowy pilot nosi nazwę Solar Cell Remote Control i może być ładowany za pomocą przewodu USB lub światła – zarówno słonecznego, jak i sztucznego. Wszystko wskazuje na to, że będzie dostępny w zestawach ze wszystkimi nowymi telewizorami Samsunga, także tymi z najtańszych serii. Co ciekawe, do produkcji nowego urządzenia będzie wykorzystywany plastik z recyklingu butelek – będzie stanowić 24 proc. materiału.

Niestety na tym etapie Samsung nie precyzuje jak długo pilot Solar Cell będzie działać na jednym ładowaniu i jak długo będzie ono trwało. Zagadką pozostaje także trwałość – telewizor to często sprzęt kupowany na lata; pytaniem pozostaje więc, czy akumulator w pilocie (siłą rzeczy w jakimś stopniu doładowywany codziennie) wytrzyma taki okres eksploatacji, czy też w międzyczasie trzeba go będzie wymienić (o ile Samsung przewiduje taką opcję).

Warto dodać, że nowy pilot to tylko jeden z elementów strategii Samsunga, która ma przybliżyć firmę do statusu bardziej przyjaznej środowisku. Producent tłumaczy, że ponadto planuje stosować coraz więcej materiałów z recyklingu, a już w 2021 roku rozszerza zastosowanie ekologicznych opakowań telewizorów – teraz będą dostępne także w przypadku serii Lifestyle oraz większości modeli Neo QLED.

