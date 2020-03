"Samsung sprzedaje nam gorsze Galaxy S". Brytyjczycy piszą do producenta petycję

Udostępnij:

Ponad 12 tys. Brytyjczyków podpisało adresowaną do Samsunga petycję, aby ten zaprzestał sprzedaży smartfonów z rodziny Galaxy S z chipami Exynos. Zdaniem inicjatorów akcji, autorskie układy Samsunga są zauważalnie gorsze od oferowanych w USA jednostek Qualcomma, a nie znajduje to przełożenia na ceny urządzeń.

"Smartfony z ukadami Exynos są mniej wydajne, mają krótszy czas pracy na baterii, korzystają ze słabszych procesorów kamer i przetwarzania, przegrzewają się i throttlują szybciej, a to tylko początek" – czytamy w piśmie. "Bylibyśmy wdzięczni, gdyby Samsung był przejrzysty co do swoich niespójności. Alternatywnie, aby firma Samsung upewniła się, że nie płacimy dokładnie takiej samej ceny, ani tym bardziej wyższej niż nasi amerykańscy przyjaciele" – sugerują rozwiązania niezadowoleni klienci.

Petycja ruszyła dopiero w miniony czwartek, a już zdążyła zgromadzić pokaźną rzeszę orędowników. Autorzy ustawili cel na 15 tys. podpisów. Jest ich teraz ponad 12 tys.

Trzeba jednak mieć na uwadze, że szanse powodzenia tej inicjatywy są raczej niewielkie, gdyż to właśnie Exynos stanowi wyjściowy chip dla Galaxy S. W Stanach Zjednoczonych firma Samsung korzysta z produktów Qualcomma nie dlatego, że chce, ale dlatego, że musi. Wymagają tego umowy licencyjne zawarte na linii Samsung—Qualcomm.