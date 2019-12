Signal wprowadza naklejki. Są dopiero dwa zestawy, ale można tworzyć własne

Udostępnij:

Bezpieczny komunikator Signal nie pozostaje w tyle względem bardziej popularnej konkurencji i od teraz (choć na razie tylko w wersji beta) oferuje naklejki. Mają urozmaicić rozmowy, rozszerzając dostępne wcześniej emoji oraz GIF-y.

Na start w Signalu dostępne są dwa zestawy. Co ciekawe, żaden nie jest bezpośrednio związany z nadchodzącymi świętami, a tego można by się spodziewać w momencie wprowadzania tego typu nowej funkcji w drugiej połowie grudnia.

Na pocieszenie warto jednak zauważyć, że w przypadku desktopowej wersji beta, użytkownicy Signala mogą wgrywać do programu także własne zestawy naklejek i później wykorzystywać je w czatach.

Naklejki w Signalu, fot. Signal.

Jak czytamy na oficjalnym blogu, jeden pakiet naklejek może ich zawierać maksymalnie 40. By stworzyć własną kombinację, wystarczy wgrać swoje propozycje w PNG. Wszystkie i tak zostaną automatycznie przekonwertowane do formatu WebP. Dwa domyślnie dostępne zestawy naklejek noszą nazwy Zozo the French Bulldog oraz Bandit the Cat i jak łatwo się domyślić, są zestawem kilku śmiesznych grafik rysunkowego psa i kota.

Twórcy zaznaczają, że dodanie do komunikatora naklejek nie ma żadnego negatywnego wpływu na bezpieczeństwo. Rozmowy nadal są w pełni szyfrowane, przez co użytkownicy nie muszą się obawiać o ingerencję osób trzecich.

