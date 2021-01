Sklep Play Google: promocje i darmowe aplikacje. Niektóre kończą się już jutro

Udostępnij:

Na początku 2021 roku Google przygotował paczkę ciekawych promocji i darmowych aplikacji oraz gier w Sklepie Play. Jest kilka propozycji, na które warto zwrócić uwagę. Z darmowych aplikacji, na pewno warto zwrócić uwagę na Astronomy Events with Push, How much can I spend? Expense Tracker Premium czy Multi-Screen Voice Calculator Pro.

Z kolei jeżeli chodzi o promocje w Sklepie Play, za 4,49 zł dostaniecie pełną wersję odtwarzacza muzycznego Poweramp, ale trzeba się pospieszyć, bo promocja trwa do 5 stycznia. Jeśli często przesyłacie pliki ze smartfona na inne urządzenia, warto rzucić okiem na Sendmate, aplikację tańszą teraz o połowę ceny. Jest też Monopoly za 5,99 zamiast 19,99 zł. Linki w artykule prowadzą bezpośrednio do Sklepu Play.

Darmowe aplikacje w Sklepie Play (04.01.2021):

Darmowe gry w Google Play (04.01.2021):

Kilka ciekawszych promocji na aplikacje i gry w Sklepie Play Google:

Wybierz najlepsze sprzęty technologiczne tego roku i wygraj 5 tys. złotych! Wejdź na imperatory.wp.pl i zagłosuj.