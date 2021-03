Slack Connect to nowa, kontrowersyjna funkcja komunikatora

Udostępnij:

Popularna aplikacja do komunikowania się, Slack, wprowadziła nową opcję pozwalającą użytkownikom na wysyłanie wiadomości do dowolnych osób, które nie należą do tego samego workspace’a. Zewsząd napływają jednak obawy odnośnie niechcianych wiadomości, które mogą zawierać niechciane treści takie jak chociażby hejt.

Jak donosi Vice, nawet jeśli nowa funkcja jest wyłączona w danym workspace’ie to jego użytkownicy nadal będą otrzymywać maile z wiadomościami od każdego, kto spróbuje się z nimi skontaktować. Wszystko wskazuje na to, że Slack nie pokusił się o odpowiednie zabezpieczenie tego rodzaju funkcji tak, aby chronić swoich użytkowników przez niechcianymi treściami.

Twórcy Slacka zaś twierdzą na swoim blogu, że nowa funkcja została zaprojektowana jako możliwość zastąpienia maili poprzez umożliwienie współpracy z zewnętrznymi organizacjami. Ich zdaniem Slack Connect pomoże firmom utrzymać kluczowe relacje partnerskie i stworzy nowy sposób, wygodniejszy sposób współpracy.

Pozostaje otwartym pytaniem, czy nowa funkcjonalność, poza możliwością wysyłania przykrych wiadomości, nie zacznie być powszechnie wykorzystywana przez rozmaite boty do rozsyłania spamu. Nie do zbagatelizowania jest także zagrożenie totalnego zachwiania równowagi pomiędzy pracą w domu, a czasem odpoczynku. Zdecydowanie łatwiej jest zignorować czasem mniej istotne maile, niż nie odpowiedzieć na kolejną konwersację. Szczególnie, gdy druga strona widzi, że jesteśmy dostępni, więc z założenia, mamy czas by jej odpisać na palące kwestie.