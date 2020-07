Sony stworzyło emulator PS1. Odnalazł go wnikliwy fan... w grze na PS4

PlayStation 4 nie oferuje wstecznej kompatybilności z żadną z poprzednich konsol Sony. Na próżno więc szukać możliwości odpalenia gier z PS1, PS2 i PS3.

Co ciekawe, firma jednak stworzyła emulator pierwszego PlayStation. Przypadkiem odnalazł go jeden ze znanych modderów, Lance McDonald.

Wydany w 2019 roku remake gry MediEvil na PlayStation 4 umożliwiał odblokowanie oryginalnej wersji gry na PS1. Jak ujawnił McDonald po analizie zasobów gry na poziomie plików, gra korzystała w tym celu z emulatora pierwszego PlayStation.

Oh wow, do youse remember how in the PS4 remake of Medievil you can unlock the original PS1 version of the game? Turns out there’s a whole PS1 emulator in there. Silent Hill running around 4K on a PS4 Pro is ... not perfect 🤣 pic.twitter.com/tM3pSTaDjq