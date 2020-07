"Straszny Goofy" zachęca dzieci do "zabaw" w sieci. Policja ostrzega: to może skończyć się śmiercią

Udostępnij:

"Straszny Goofy" stanowi ogromne zagrożenie dla dzieci korzystających z mediów społecznościowych - ostrzega policja z Brandenburgii. Lokalne służby poinformowały o nowym niebezpieczeństwie, za którym stoi osoba posługująca się wizerunkiem postaci z popularnej bajki Disneya. Zachęca ona młodocianych internautów do wykonywania zadań zagrażających ich zdrowiu i życiu.

Nowa "zabawa" pojawiła się do tej pory na WhatsAppie, Instagramie oraz TikToku. Z różnych kont, na których widoczna jest sylwetka postaci z kreskówki, do losowo wybranych dzieci wysyłana jest prośba o kontakt. Jeśli małoletni ją zaakceptują, otrzymują wiadomość z listą zadań do wykonania.

- Osoba, która nazywa się Jonathan Galindo i wykorzystuje zmieniony obraz postaci z bajki Disneya - Goofy'ego, prowadzi obecnie swoją akcję poprzez WhatsApp, Instagram i Tiktok. Ten "straszny Goofy" zachęca dzieci i młodzież do niebezpiecznych gier - alarmuje policja. Służby zaznaczają, że osoba, która stoi za tą akcją "wzywa dzieci i młodzież do wykonywania różnych zadań, które zaczynają się dość banalnie i nieszkodliwie, ale na końcu mogą prowadzić do samobójstwa gracza".

Policja ostrzega przed "strasznym Goofym"

Eksperci przypominają rodzicom, aby rozmawiali ze swoimi dziećmi o niebezpieczeństwach w sieci. Doradzają, aby blokować wiadomości wysyłane z fałszywych profili, a następnie je usuwać.

To nie pierwsza akcja, która może doprowadzić do katastrofalnych konsekwencji. Niebezpieczeństw, które czekają na młodocianych jest w internecie niemało, a namawianie do dziwnych zadań, wiążących się z samookaleczeniem, a w konsekwencji - samobójstwem, staje się niestety coraz popularniejsze. W minionych latach niezwykle głośno było na temat gier "Momo Challenge" i "Niebieski wieloryb", które podobnie jak "Straszny Goofy" polegały na absurdalnych wyzwaniach, mogących doprowadzić do tragedii.