Policja ostrzega. Ważny komunikat w sieci

Oszustwa na znanych platformach sprzedażowych to nic nowego. Cyberprzestępcy chętnie szukają na nich swoich potencjalnych ofiar, licząc, że uda im się uśpić ich czujność i wyłudzić dane lub ukraść środki zgromadzone na koncie. Tak właśnie było w przypadku 36-letniej kobiety z Zamościa. Jej przypadek został szczegółowo opisany przez Komendę Miejską Policji w Zamościu.

Kobieta chciała sprzedać w sieci ubrania. W tym celu postanowiła skorzystać z platformy sprzedażowej. Po zamieszczeniu ogłoszenia bardzo szybko odezwała się do niej osoba zainteresowana kupnem wystawionych towarów. 36-latka otrzymała od niej link z informacją, że płatność się powiodła, ale należy w niego kliknąć, żeby ją potwierdzić. Link prowadził do witryny, która wymuszała podanie wrażliwych danych oraz wybranie swojego banku.

Kobieta podała m.in. swój numer PESEL oraz hasło do bankowości elektronicznej. Zaakceptowała też dodanie nowego urządzenia. Dodatkowo otrzymała sms-a z kodem do zatwierdzenia transakcji, co oczywiście zrobiła. Jej podejrzenia wzbudził dopiero komunikat o zablokowaniu rachunku bankowego. Po skontaktowaniu się z bankiem kobieta ustaliła, że jej konto zostało zablokowane, bo na rachunku wykonano transakcje o łącznej wartości 5000 złotych. Pieniądze zostały wypłacone w różnych bankomatach na terenie Polski.