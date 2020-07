Szefowie Facebooka, Amazonu, Apple oskarżeni o nieuczciwość. Muszą się tłumaczyć

Dyrektorzy zarządzający takimi gigantami, jak Amazon, Facebook, Apple i Google będą musieli zeznawać w sprawie praktyk monopolistycznych. Wkrótce mają stanąć przed amerykańskim Kongresem.

Mark Zuckerberg (Facebook), Jeff Bezos (Amazon), Tim Cook (Apple), Sundar Pichai (Alphabet/Google) będą musieli odpowiedzieć na palące pytania dotyczące nieuczciwości na rynku cyfrowym i usług elektronicznych.

Dla Zuckerberga, Cooka i Pichaia będzie to kolejna okoliczność, w której stawią się przed Kongresem - natomiast nigdy nie robił tego wcześniej Jeff Bezos.

CEO tych firm odpowiedzą na zarzuty monopolizacji między innymi rynku reklam (Google), a w przypadku Apple prześwietlone zostaną praktyki związane ze sklepem cyfrowym App Store - ostatnio mocno krytykowanym.

Z kolei Amazon będzie musiał wytłumaczyć się z traktowania pracowników swoich magazynów.

