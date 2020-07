Szkodliwy film na Facebooku obejrzało 20 milionów ludzi. Udostępnił go również Trump

Od początku pandemii COVID-19 portale takie jak Facebook, Google czy Twitter zmagają się z dezinformacją. Ten pierwszy bardzo szczyci się wysokim poziomem moderacji i szybką reakcją na fake news. Tymczasem to właśnie Facebook usunął dezinformujące wideo z serwisu w momencie, gdy zobaczyło je już 20 milionów osób.

W poniedziałek w mediach społecznościowych poniósł się "viralowo" film opublikowany przez Breitbart News. Przedstawiało grupę ludzi określających się jako lekarze z pierwszego frontu walki z koronawirusem, a sam film nosi nazwę "America's Frontline Doctors" i nadal znajdziecie go w sieci. Promowali wiele teorii niezgodnych z prawdą.

Padały słowa takie jak "noszenie maseczek nie spowolniło rozprzestrzeniania koronawirusa" czy "hydroksychlorochina jest skutecznym lekiem na COVID-19". Co więcej, owi samozwańczy "lekarze" sugerowali, że do przeciwdziałania koronawirusowi używa się... DNA kosmitów, a niektóre problemy ginekologiczne wywodzą się z koszmarów o seksie z demonami.

Tak jak wczoraj mówił Bill Gates w wywiadzie dla CNBC: kłamstwa dużo szybciej rozprzestrzeniają się w mediach społecznościowych niż prawda.

Nie było to pierwsze i nie ostatnie wideo tego typu. W maju w podobny sposób, niczym wirus po sieci rozszedł się film "Plandemic", a Facebook, YouTube i Twitter nie nadążały z usuwaniem postów. Tym razem sytuacja wyglądała trochę inaczej, bo film udostępnili na Twitterze między innymi prezydent USA Donald Trump oraz jego syn, za co z resztą ten drugi otrzymał zawieszenie konta. Na Facebooku wideo rozpowszechniały głównie strony i grupy QAnon, czyli zwolennicy wszelakich teorii spiskowych.

Casey Newton z "The Verge" zapytał Facebooka, jak to możliwe, że niebezpieczne wideo zawierające fałszywe informacje dotyczące koronawirusa zdążyło obejrzeć ponad 20 milionów ludzi, zanim zostało usunięte z serwisu. W odpowiedzi usłyszał tylko, że "zajęło to dłużej niż powinno", a także, że Facebook sprawdzi, dlaczego tak się stało. Przy okazji rzecznik serwisu pochwalił się, że w okresie od kwietnia do czerwca z Facebooka i Instagrama usunięto 7 milionów postów zawierających fałszywe informacje.

Asked Facebook about the bad viral hydroxychloroquine video and why it got 20M+ views before being removed. Company says removal “took longer than it should have” and will undertake a review pic.twitter.com/X8F5lO5voA