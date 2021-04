Szybkomaty Leroy Merlin. Automaty paczkowe działają w 10 miejscach

Udostępnij:

Sieć sklepów budowlanych Leroy Merlin oddała do użytku 10 szybkomatów - punktów odbioru paczek metodą click&collect. Działają one na podobnej zasadzie, co popularne Paczkomaty InPostu. Wśród pierwszych miast, z których skorzystamy z tego rozwiązania są: Warszawa, Poznań, Kraków oraz Wrocław.

Szybkomaty umożliwiają na odbiór osobisty zakupów zamówionych przez internet na stronie Leroy Merlin. Skrytki do odbioru towaru funkcjonują 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Klienci odblokowują swoją skrytkę przy użyciu kodu wysłanego pod ich numer telefonu bądź mogą to zrobić z poziomu aplikacji.

W chwili publikacji odbiór zakupów w paczkomatach jest możliwy po wybraniu opcji "odbiór w sklepie" w jednym z obsługiwanych miast. Według Leroy Merlin, nasze zamówienie ma się tam już pojawić w 2 godziny po jego zamówieniu.

Rozwiązanie to ze względu na swoją wygodę oraz brak ograniczeń czasowych (jedynie musimy do 48 godzin odebrać paczkę, inaczej powędruje do lokalnego oddziału InPost) okazuje się coraz popularniejsze wśród Polaków.

InPost, który jest liderem tego typu usług (czyli tzw. click&collect) posiada już 11 tysięcy Paczkomatów, a tygodniowo chce wprowadzać 100 kolejnych.

Leroy Merlin swoje szybkomaty zaczął stawiać od początku tego roku, a jeden z pierwszych, o których donosiły media, został oddany do użytku w Zielonej Górze w lutym 2021 r (informował o tym lokalny serwis mojazielona.pl).

Szybkomaty Leroy Merlin znajdziemy w następujących miastach:

Bielsko-Biała

Kraków (Modlnica)

Olsztyn

Mikołów

Poznań (Suchy Las)

Toruń

Warszawa (Ostrobramska)

Wrocław (Krakowska, Mirków)

Zielona Góra

Nie padła żadna oficjalna informacja, w jakim tempie sieć odbioru ma się rozwijać. Serwis wiadomoscihandlowe podaje, że w dalszych planach Leroy Merlin ma postawienie szybkomatów w warszawskim Targówku oraz w Sosnowcu.