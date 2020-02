TP-Link Archer AX10 i AX50: nowe routery z Wi-Fi 6 za 400 i 700 złotych

Udostępnij:

TP-Link wprowadza do sprzedaży dwa nowe routery kierowane do użytkowników domowych. Archer AX10 i AX50 to sprzęty zgodne z Wi-Fi 6, które wyceniono odpowiednio na około 400 i 700 złotych. Mają być idealnym rozwiązaniem dla osób, które chcą wkroczyć w świat Wi-Fi 802.11ac, ale dotychczas przeszkodą był wysoki koszt urządzeń.

TP-Link Archer AX10

TP-Link Archer AX10 to dwupasmowy router oferujący łączną szybkość do 1,5 Gb/s (w tym 1201 Mb/s w paśmie 5 GHz), który obsługuje OFDMA i MU-MIMO. Producenet zapewnia, że urządzenie działa szybko dzięki 3-rdzeniowemu procesorowi taktowanemu zegarem 1,5 GHz. Oczywiście w przypadku połączenia kablowego mówimy o prędkości sięgającej 1 Gb/s.

TP-Link Archer AX10, fot. materiały prasowe. TP-Link Archer AX10, fot. materiały prasowe.

Router wyposażony jest w cztery dookólne anteny, 4 porty LAN i gigabitowy WAN. W oprogramowaniu można znaleźć między innymi opcję wprowadzenia kontroli rodzicielskiej, tworzenia sieci dla gości (osobno w paśmie 2,4 oraz 5 GHz) oraz zarządzania QoS. Router można także obsługiwać z poziomu aplikacji w smartfonie, co pozwala m.in. podejrzeć liczbę aktualnie podłączonych urządzeń.

TP-Link Archer AX50

TP-Link Archer AX50 oferuje nieco więcej. Po pierwsze maksymalna szybkość transmisji to aż 2402 Mb/s tylko w paśmie 5 GHz (dzięki szerokości kanału 160 MHz) i 574 Mb/s w przypadku pasma 2,4 GHz. Dodatkowo router wyposażono w złączenie USB 3.0, do którego można podłączyć dysk i udostępniać jego zawartość w sieci.

TP-Link Archer AX50, fot. materiały prasowe. TP-Link Archer AX50, fot. materiały prasowe.

AX50 potrafi obsłużyć do 256 urządzeń i – podobnie jak jego tańszy "kuzyn" – także oferuje kontrolę rodzicielską i opcje związane z QoS. Ponadto ma wbudowaną ochronę antywirusową. Obydwa routery są już dostępne w polskich sklepach i są objęte 3-letnią gwarancją.