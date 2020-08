Tesla i dwie aktualizacje: auto rozpoznaje znaki, aplikacja ma polski interfejs

Udostępnij:

Kierowcy mający szczęście jeździć Teslą powinni się zainteresować dwoma aktualizacjami oprogramowania, z których jedna dotyczy samego samochodu, a druga – oficjalnej aplikacji na Androida. Pojazd zyskał bowiem umiejętność rozpoznawania znaków ograniczenia prędkości, zaś w programie na smartfony pojawił się polskojęzyczny interfejs. Niestety jednak, nie u każdego.

Jak podaje serwis electrek, do samochodów Tesli trafia nowe oprogramowanie 2020.36, wraz z którym auta zyskują nowe możliwości. Największą jest bez wątpienia umiejętność rozpoznawania znaków z ograniczeniami prędkości za pomocą wbudowanych kamer. Odczytane ograniczenie będzie wyświetlane na ekranie przed kierowcą Tesli. Z krótkiej informacji nie wynika, by działanie funkcji zostało ograniczone na przykład jedynie do obszaru Stanów Zjednoczonych. Można więc zakładać, że z nowej funkcji skorzystają także właściciele Tesli w innych krajach, w tym w Polsce.

Ponadto Tesle zyskują także inne nowości. Inną ciekawą zmianą jest funkcja rozpoznająca bieżące światło na mijanych sygnalizacjach. Zostało to wykorzystane, aby powiadomić kierowcę krótkim dźwiękiem, kiedy światło zmieni się z czerwonego na zielone. To drobiazg, który może pomóc usprawnić ruch na skrzyżowaniach, który czasem spowalniany jest przez kierowców, którzy zagapią się czekając na zmianę wskazań sygnalizacji świetlnej.

Na koniec gratka dla właścicieli Tesli, którzy korzystają z mobilnej aplikacji. Jak zauważył jeden z czytelników serwisu elektrowoz.pl, oficjalna aplikacja Tesli na Androida została spolszczona. To dodatkowe ułatwienie dla kierowców w Polsce, którzy korzystając ze smartfona mogą między innymi zdalnie włączyć w samochodzie klimatyzację.

Niestety, jak się okazuje, spolszczenie działa tylko w przypadku Androida 8 i nowszych, a jak wynikało ze statystyk w pierwszej połowie 2020 roku, z takich systemów korzysta tylko nieco ponad 60 proc. wszystkich właścicieli urządzeń z Androidem.

Tesla oficjalnie w Polsce

Warto przypomnieć, że od miesiąca Tesla oficjalnie sprzedaje swoje samochody w Polsce. Dostępny w internecie konfigurator pozwala wybrać interesujący pojazd, a następnie złożyć zamówienie. Konfigurator może zaskakiwać, szczególnie w porównaniu do podobnych narzędzi konkurencji – Tesla oferuje bowiem minimum opcji do wyboru. W końcowej cenie uwzględniono koszt transportu nowej Tesli pod dom klienta.