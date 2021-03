Test Casio Edifice EQB-1100: Klasyczny zegarek z dedykowaną aplikacją

Udostępnij:

Jedni potrzebują smartwacha, który posiada niemal wszystko, jest szybki, ma mnóstwo funkcji i gadżetów. Innym wystarczy zegarek, który ma podstawową łączność ze smartfonem i możliwości. Priorytetem jest przede wszystkim wygląd, a żaden smartwatch nie zastąpi elegancji tradycyjnej tarczy ze wskazówkami. Czym charakteryzuje się Casio Edifice EQB-1100?

Casio Edifice EQB-1100 w skrócie

Najważniejszą cechą testowanego urządzenia jest cienka koperta – ma grubość zaledwie 9 mm. W sumie nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że w tak cienkiej obudowie udało się zmieścić między innymi moduł Bluetooth. Co więcej, urządzenie działa w oparciu o mechanizm solarny, który pobiera energię z promieni słonecznych poprzez umieszczone na tarczy panele.

Oczywiście dzięki wspomnianemu modułowi Bluetooth zegarek jest kompatybilny ze smartfonem, co umożliwia dostęp do kilku podstawowych funkcji. Nie jest tego wiele, ale o tym za chwilę. Tymczasem warto wspomnieć, że nie zabrakło bazowych możliwości takich jak alarmy dzienne, datownik, stoper, jest podświetlenie Neobrite, czas podwójny itp. Wszystko zamknięto w solidnej, eleganckiej obudowie z lekkiej stali szlachetnej, do której przymocowano wytrzymałą bransoletę z pełnych ogniw. Wodoszczelność na poziomie 100 metrów pozwala na używanie zegarka w trakcie pływania i nurkowania na niewielkich głębokościach.

Na pierwszy rzut oka zegarek nie zdradza żadnych elektronicznych możliwości i dla wielu użytkowników będzie to podstawowa zaleta. Tradycyjny analogowy, grafitowy cyferblat został przykryty szkiełkiem szafirowym, którego twardość oceniono na dziewięć punktów w 10-stopniowej skali Mohsa. Wspomniany mechanizm solarny (Tough Solar), czerpie energię z promieni słonecznych i ze sztucznego światła. Datownik dni miesiąca, znajduje się na godzinie czwartej, zaś wszystkie elementy wskazujące pokryto powłoką Neobrite. Co prawda trochę brakuje dodatkowego oświetlenia, ale trudno tego wymagać od zegarka z eleganckim charakterem.

Bluetooth i przydatne funkcje

Gwoździem programu jest oczywiście moduł Bluetooth, który nieco rozszerza funkcjonalność zegarka i pozwala na łączenie go ze smartfonem. Oczywiście nie znajdziemy tu lokalizacji GPS, licznika kroków czy innych opcji znanych z pełnoprawnych smartwatchy, ale kilka funkcji z pewnością przyda się w codziennym użytkowaniu. Podstawą jest synchronizacja ze smartfonem, dzięki której możemy zdalnie ustawić godzinę w zegarku wg. czasu z Internetu. Bardzo przydatna jest także funkcja „zgubiony telefon”, dzięki której w przypadku zgubienia telefonu w mieszkaniu, wystarczy nacisnąć odpowiedni przycisk w zegarku, który uruchomi w smartfonie sygnał dźwiękowy. Możemy także zapisywać podstawowe dane i wyniki sportowe, jak również ustawić dwie strefy czasowe.

Nie jest tego wiele, ale wszystko działa sprawnie i dla większości użytkowników, taki zakres funkcji w zupełności wystarczy. Wymagający wybiorą zapewne pełnoprawnego smartwatcha, ale nie oszukujmy się, niewiele jest modeli na rynku, które są na tyle szykowne i eleganckie, aby można je było swobodnie założyć do eleganckiej stylizacji. Jedynym problemem, który drażnił mnie w dedykowanej aplikacji to fakt, że nie działała ona w tle tylko cały czas wyświetlała belkę powiadomień w zasobniku.

Czy warto?

Casio Edifice EQB-1100 to z pewnością udana konstrukcja, która prezentuje się bardzo elegancko i oferuje szereg przydatnych funkcji z synchronizacją ze smartfonem włącznie. Trochę szkoda, że zakres funkcji związanych z aplikacją jest tak skromny, przydałaby się chociażby możliwość powiadomień np. odpowiednią konfiguracją wskazówek jak w modelu marki Kronaby, ale Casio idzie swoją drogą i stawia na minimalistyczne rozwiązania. Cena testowanego modelu to około 1700 złotych.