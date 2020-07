Twitter rozbija słynną grupę "foliarzy". Zniknęło już prawie 10 tys. kont

Udostępnij:

QAnon to jeden z najbardziej popularnych, współczesnych ruchów zwolenników teorii spiskowych w Internecie. Twitter właśnie zadał potężny cios w wywodzący się z portalu 4Chan internetowy ruch ekstremistów.

QAnon - o co chodzi z tym ruchem?

QAnon to bardzo szkodliwa, internetowa teoria spiskowa wywodząca się z USA, która w sierpniu 2019 roku została sklasyfikowana przez FBI jako potencjalne źródło terroryzmu mogące przyczynić się do realnej przemocy na ulicach.

Członkowie ruchu wierzą w teorię spiskową o tym, jakoby w USA istniało "państwo w państwie" (tzw. "deep state"), które wpływa na wszystkie ważne decyzje polityczne. Ma ono być częścią międzynarodowej szajki zaangażowanej w pedofilię i handel dziećmi.

Założyciel QAnon, osoba (a później jak się okazało - grupa) o pseudonimie Q twierdzi, że posiada zastrzeżone informacje na temat prezydenta USA i jego politycznych przeciwników.

Według ruchu QAnon światowe elity oraz wyżej wspomniany "układ" w USA chcą zniszczyć Donalda Trumpa, który jest dla nich jedyną nadzieją (prorokiem i mesjaszem) na powstrzymanie tego spisku i ujawnienie prawdy o świecie.

Twitter usuwa konta powiązane z ruchem konspiracyjnym QAnon

Twitter postanowił zablokować konta propagujące treści związane z tym ruchem internetowym. Łamały one zasady dotyczące spamu. Poza tym trolle naruszali regulamin tworząc zastępcze konta po tym, jak ich profile były zawieszane. Serwis usunął już 7000 kont, jak również ograniczył widoczność 150 000 innych profilów.

Popularna platforma od teraz będzie blokowała wszelkie linki związane z ruchem QAnon i przestanie polecać konta powiązane z tą teorią spiskową. Hasła związane z QANon nie pojawią się również w najpopularniejszych tematach, a ich widoczność w wyszukiwarce zostanie bardzo mocno ograniczona.

Dlaczego Twitter zareagował dopiero teraz? W związku z coraz większą presją społeczną na działanie przeciwko dezinformacji w sieci platforma poczuła odpowiedzialność, aby zjawisko ograniczyć.

Co więcej, zwolennicy ruchu QAnon nękali użytkowników Twittera w sieci, jak również pojawiły się przesłanki, że mogli oni dążyć do wyrządzenia im realnej krzywdy. Powiązany ruch Pizzagate przyczynił się m.in. do tego, że jeden z jego "wyznawców" wtargnął do restauracji w USA z karabinem szturmowym.

