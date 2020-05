Uwaga! Fałszywe alarmy pogodowe w Polsce. Nie 49 gr, lecz dostęp do banku

Udostępnij:

Do użytkowników telefonów komórkowych w całej Polsce zaczęły spływać SMS-y, które informują o wykupieniu kosztownej usługi alarmów pogodowych – donosi Niebezpiecznik. Nadawca straszy wysoką opłatą, oferując jednak możliwość anulowania subskrypcji. Tyle że w ten sposób narażamy się na utratę większej sumy pieniędzy.

"Usługa POGODA zostala aktywowana ! Dziennie otrzymasz 1 SMS z pogoda na kolejny dzien. Koszt 30,77PLN/SMS. Aby zrezygnowac przejdz tu www.p***dameteo.net?r=Y9N" – brzmi rozsyłana wiadomość, której nadawcą jest system Pogodynka.

Niemniej w istocie rzeczy żadne koszty nie zostają naliczone, a nadawcy na tym etapie chodzi tylko o to, aby ktoś rzekomą subskrypcję chciał anulować.

Aby tego dokonać, należy na podanej we wiadomości stronie podać numer telefonu i wpłacić 49 gr. Symboliczna kwota? Nic z tych rzeczy – płatność obsługiwana jest przez fałszywą bramkę, która gromadzi dane i przesyła je do przestępców. W ten sposób poznają oni dane logowania do systemu transakcyjnego banku, a jednocześnie mogą skojarzyć je z danym numerem.

Niebezpiecznik słusznie zauważa, że niniejsze oszustwo jest bardzo podobne do kampanii z czerwca 2019 r., kiedy to odbiorców SMS-ów straszono zapisaniem się do płatnej usługi erotycznej. Zmienił się tylko rodzaj rzekomej usługi – na alert pogodowy.

Jak się chronić?

Jeśli dostajesz informację o zapisaniu się do jakiejkolwiek usługi premium i nic na ten temat nie wiesz, najlepiej po prostu zadzwonić do operatora i zapytać. A przy okazji, dla bezpieczeństwa, poprosić o zablokowanie wszystkich usług SMS i WAP Billing. Czyli takich, w których opłata naliczana jest albo za otrzymanie SMS-a, albo za wejście na określoną stronę internetową.