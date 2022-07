Fałszywy SMS: "Ograniczyliśmy dostęp do twojego konta"

To krótka droga do utraty pieniędzy z konta. Fałszywe łącze z SMS-a prowadzi do spreparowanego serwisu, gdzie zostaną wyłudzone dane logowania do bankowości, przez co docelowo można utracić oszczędności. W tym przypadku oszustwo wycelowane jest w klientów Credit Agricole, a w treści SMS-a czytamy, że dostęp do konta został ograniczony "ze względu na podejrzaną aktywność". Oszust liczy na szybką i machinalną reakcję ofiary, która najpewniej będzie chciała szybko się "uwierzytelnić".