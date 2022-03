SMS z numeru 780599853 i telefony w nocy. Godzina nie jest przypadkowa

Do naszej redakcji trafiają zgłoszenia od czytelników wskazujących na kolejną falę spreparowanych SMS-ów o rzekomo nieopłaconym rachunku za energię elektryczną. W tle jest wykorzystywany wizerunek PGE, ale wiadomości nie mają związku z autentycznymi komunikatami. Są po prostu spreparowane, a atakujący liczą na odruch odbiorcy i kliknięcie załączonego linku. W ten sposób ofiara trafi na fałszywą stronę.

Według jednego z najnowszych zgłoszeń, SMS można dostać m.in. z numeru +48780599853. Co istotne, taką wiadomość można coraz częściej odebrać nie tylko w ciągu dnia, ale także wczesnym rankiem, późnym wieczorem lub nawet w środku nocy. Nie jest to przypadkowe działanie oszustów - w ten sposób liczą, że zmęczony odbiorca będzie potrzebować mniej czasu by "dać się nabrać" na fałszywy komunikat.