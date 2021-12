Dostajesz takie SMS-y w nocy? To nie przypadek

Do naszej redakcji od ponad tygodnia regularnie spływają zgłoszenia dotyczące fałszywych SMS-ów o paczkach, zamówieniach i rzekomo nieudanych dostawach. Intensywność tej fali ataku zdaje się nie słabnąć, a tylko w pierwszych kilku dniach dostaliśmy ponad 350 zgłoszeń podobnych wiadomości. Warto więc wciąż uważać na wszelkie tego typu SMS-y.

Jak jednak wynika z naszych spostrzeżeń, coraz więcej osób otrzymuje podobne SMS-y o nieprzyzwoitych porach, a często nawet w nocy. Nie sądzimy, by był to przypadek - oszuści chcą zapewne wykorzystać mniejszą czujność zaspanej lub zdezorientowanej osoby i skusić ją, by odwiedziła załączony w treści link. Przypominamy - przedstawiane w SMS-ach historie o paczkach są po prostu nieprawdziwe i nie należy w nie wierzyć.