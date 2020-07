Uwaga na e-maile od "hakera" lub "kodera". Straszą, że opublikują twoje intymne filmy

Udostępnij:

CERT Polska ostrzega przed kampanią e-maili od oszustów, którzy sugerują, że weszli w posiadanie intymnych filmów ofiary. Chodzi o znany schemat, w którym nadawca chce zdobyć pieniądze w zamian za odstąpienie od wysłania rzekomych materiałów do znajomych odbiorcy e-maila. Żądanie to w tym przypadku równowartość 1000 dolarów, która ma zostać wpłacona na adres Bitcoin.

E-maile, które tym razem trafiają do skrzynek Polaków, brzmią analogicznie do wcześniejszych wiadomości podobnego rodzaju, o których informowaliśmy między innymi w maju. Nadawca podający się za "hakera" lub "kodera" deklaruje, że włamał się do komputera ofiary, a następnie – kiedy oglądała pornografię w sieci – nagrał zarówno zawartość ekranu, jak i osobę siedzącą przed komputerem dzięki kamerze internetowej.

Nagrania mają trafić do znajomych ofiary, jeśli na czas nie zostanie wpłacona żądana kwota. Oczywiście w rzeczywistości deklaracje te nie mają związku z rzeczywistością. CERT Polska zaznacza, że oszuści nie dysponują żądnymi nagraniami, a ich akcja bazuje wyłącznie na wywoływaniu strachu. Jak widać, jest opłacalna, skoro podobne przypadki odnotowujemy od wielu miesięcy. Z tego samego powodu wciąż warto przestrzegać przed tego rodzaju atakami.

Raz jeszcze przypominamy zatem, by w przypadku otrzymania podobnych wiadomości, po prostu je zignorować. Prawdopodobieństwo, że oszuści faktycznie weszli w posiadanie podobnych nagrań w opisywany sposób jest niewielkie. Z opinii komentujących podobne kampanie e-mail można również wywnioskować, że wiadomości trafiają po prostu do losowych osób. Warto zatem opanować emocje i nie dać się zastraszyć.