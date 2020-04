Udostępnij:

Użytkownicy iPhone'ów (i najpewniej innych urządzeń z iOS-em) powinni zwrócić szczególną uwagę na zachowanie swoich urządzeń w najbliższym czasie. Jeden ze znaków z języka sindhi stosowanego między innymi w Indiach okazuje się bowiem zawieszać system iOS, jeśli zostanie wysłany w wiadomości i wyświetlony w powiadomieniu. Na tę chwilę nie da się temu zapobiec inaczej, niż wyłączając powiadomienia.

O najnowszych szczegółach tego zjawiska poinformował ZDNet. Jak się okazuje, choć wcześniej sądzono, że problem wywołuje dopiero rzeczony znak w parze z emoji z włoską flagą, teraz wszystko wskazuje na to, że źródłem błędu jest tylko znak języka sindhi. Wysłany do kogoś w formie wiadomości wpływa na iOS-a do tego stopnia, że system przestaje reagować na podstawowe polecenia i zawiesza się, a ostatecznie iPhone'a trzeba zrestartować, by móc dalej z niego korzystać.

The craziest iOS crash text bug 💀 pic.twitter.com/29LJPb67WP — EverythingApplePro (@EveryApplePro) April 23, 2020

Chociaż istnieje duża szansa, że w Polsce mało komu grozi odebranie tego znaku w prywatnej rozmowie, warto zaznaczyć, że problematyczny jest sam system powiadomień, a nie powiązanie z konkretnym programem. Oznacza to, że usterka pojawi się niezależnie od komunikatora lub innej aplikacji, w której powiadomieniu pojawi się opisywany symbol – osób rozsyłających dla zabawy wiadomości z felernym znakiem za granicą podobno już nie brakuje.

Opisywany problem nie jest pierwszym tego rodzaju, który zdarza się w iPhone'ach. W 2018 roku podobny kłopot sprawiał jeden ze znaków języka telugu. Wówczas Apple stosunkowo szybko rozwiązał usterkę aktualizacją iOS-a. Dzisiaj wszystko wskazuje na to, że obecny błąd nie dotyczy testowego wciąż iOS-a 13.4.5, który ma się pojawić w smartfonach w nadchodzących tygodniach.