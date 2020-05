W aplikacji Glovo od teraz kupisz także produkty z Biedronki. Dowożą nawet w niedziele niehandlowe

Udostępnij:

Aplikacja Glovo (dawn. Pizza Portal), służąca do zamawiania jedzenia, dodała do listy obsługiwanych lokali i sklepów Biedronkę. Oznacza to, że kurier dowiezie ci produkty także z tego, niewątpliwie popularnego dyskontu. Mało tego, zrobi to nawet w niedzielę niehandlową, bo obowiązująca legislacja nie zabrania sprzedaży z dostawą.

Usługa dostawy z Biedronki dostępna jest w 16 dużych miastach, a konkretniej w Bydgoszczy, Gdańsku, Gdyni, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Olsztynie, Płocku, Poznaniu, Rzeszowie, Toruniu, Sopocie, Szczecinie, Toruniu, Warszawie i Wrocławiu.

Obejmuje ok. 1,5 tys. produktów z oferty Biedronki. Są to nie tylko artykuły spożywcze, ale m.in. także chemia gospodarcza, kosmetyki i akcesoria gospodarstwa domowego. Regularna cena dostawy wynosi natomiast 9,99 zł, aczkolwiek Glovo miało uruchomić promocję, w ramach której kurier dostarczy towar za darmo. Na pewno przy pierwszym zamówieniu jest to możliwe z kodem promocyjnym PLDOSTAWA .

Zamówienia można składać od godz. 10.00 do 22.30. Dyskont obiecuje realizację w 60 min. I jak już zostało wspomniane, dotyczy to również niedziel niehandlowych.

