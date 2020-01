Warner Bros. stawia na sztuczną inteligencję. Spokojnie, jeszcze nie zastąpi człowieka

Cinelytic od kilku lat rozwija swój system sztucznej inteligencji. Wyspecjalizował się w przewidywaniu dochodów z planowanych filmów na bazie danych, które są już dostępne w czasie omawiania propozycji. Jego klientem został Warner Bros.

Każdy pomysł na film w różnych wytwórniach musi być wpierw przedyskutowany w gronie decydentów. Jeśli projekt ma według nich potencjał, to dostaje zielone światło i rozpoczynają się pierwsze prace. Dobór aktorów, tematyka, data premiery – wszystko ma wpływ na potencjalne dochody.

Do tej pory takie niuanse wyliczali ludzie, co było czasochłonnym rozwiązaniem. Platforma Cinelytic wykorzystująca AI zrobi to w kilka sekund, zamiast żmudnych dni pracy. Oceni, jak dobór danego aktora może przełożyć się na dochody z konkretnego rynku, a także oszacuje wpływ akcji marketingowych i specyfiki dystrybucji.

Jak powiedział dla hollywoodreporter Tobias Queissera, prezes firmy Cinelytic – "Sztuczna inteligencja brzmi przerażająco. Ale obecnie AI nie może podejmować żadnych kreatywnych decyzji. Jest dobra w przetwarzaniu liczb i rozkładaniu ogromnych zestawów danych, pokazywaniu wzorców, które nie byłyby widoczne dla ludzi. Ale do kreatywnego podejmowania decyzji wciąż potrzebujesz doświadczenia i instynktu."

Można więc spać spokojnie, sztuka filmowa nie zamieni się w przygotowywaną przez AI i nakierowaną wyłącznie na prosty zysk bezduszną produkcję. Oczywiście, wytwórnie filmowe przede wszystkim chcą zarabiać, ale liczy się też aspekt ludzki i kreatywność.

Tomorrow the film @bombshellmovie debuts. One of Cinelytic's features lets you take a look at an actor's theatrical performance over time – here is Nicole Kidman's.#NicoleKidman #BombshellMovie #movie #FilmTwitter #debut #boxoffice pic.twitter.com/OxSf5YT1Gl