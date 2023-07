Uwolnił sztuczną inteligencję. Microsoft przeprasza się z konkurencją

Na przeglądarkach Google Chrome i Safari narzędzie Bing Chat zadziałać ma równie dobrze, co w programie Microsoft Edge. Pojawi się jednak także pewne ograniczenie. Limit słów będzie wynosił 50 proc. tego, do czego się przyzwyczailiśmy – zamiast 4 tys. wyniesie 2 tys. Ponadto rozmowy będą resetować się nie po 30, lecz już po pięciu zapytaniach. Dlaczego? Cóż, to prosty sposób na marketing. Nie chcesz ograniczeń – wybierz Edge’a (tak Microsoft będzie zachęcać do swojej przeglądarki – wykorzystując do tego powszechnie uwielbiane, wyskakujące komunikaty).