Korzystają i się boją. Tak Polacy patrzą na sztuczną inteligencję

Raport ujawnia, że prawie połowa konsumentów w Polsce jest świadoma istnienia technologii AI. 84 proc. Polaków poniżej 24 roku życia i 20 proc. osób powyżej 55 lat deklaruje świadomość istnienia sztucznej inteligencji. Co więcej, 40 proc. użytkowników AI twierdzi, że korzysta z niej przynajmniej raz w tygodniu - zauważa Deloitte. Z raportu wynika także, że istnieje chęć wykorzystania AI do zwiększenia efektywności codziennej pracy.

Raport przedstawia również, że "jedna czwarta osób, które korzystały z generatywnej AI, twierdzi, że korzystały z tych rozwiązań tylko raz lub dwa razy, lub "na próbę", a 30 proc. korzysta z tych narzędzi raz w tygodniu. Co dziesiąty użytkownik korzysta z generatywnej sztucznej inteligencji co najmniej raz dziennie. Znaczna część zwolenników stosowania nowej technologii nie jest zniechęcona do płacenia za jej użytkowanie. Ponad jedna trzecia respondentów (39 proc.) korzystających obecnie z rozwiązań generatywnej AI jest otwarta na ponoszenie opłat za tego typu narzędzia, podczas gdy tylko co czwarty zdecydowanie odrzuca taką możliwość."