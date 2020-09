Ważna aktualizacja dla Windows 10. Naprawiono błąd, który skracał życie dysków SSD

Udostępnij:

W ubiegłym tygodniu w sieci zrobiło się głośno o błędzie w Windows 10, który mógł doprowadzić do skrócenia żywotności dysku SSD. Wraz z wtorkowymi łatkami bezpieczeństwa, pojawiła się także aktualizacja rozwiązująca ten problem.

Microsoft poinformował o rozwiązaniu kłopotliwego błędu w wersji 2004 systemu Windows 10. Problem pojawiał się w narzędziu "Defragmentacja i optymalizacja dysków". Okazuje się, że aplikacja samoczynnie mogła uruchomić przymusową defragmentację dysku po każdym restarcie komputera.

Większość z was pewnie wie, że dysków SSD generalnie nie należy defragmentować. Szczególnie jeśli są to nowe urządzenia. W przeciwieństwie do dysków HDD, solid state drive przechowują dane w całości w jednej jednostce, co w dużym skrócie pozwala im na szybszy odczyt i zapis danych. Ten mechanizm sprawia, że dostęp do plików w pamięci uzyskujemy bez żadnych opóźnień, a w efekcie optymalizacja pracy dysku za pomocą narzędzia defragmentacji jest niepotrzebna a wręcz szkodliwa.

Microsoft informuje, że w ostatnim pakiecie systemu Windows 10 pojawiła się łatka naprawiająca uporczywy błąd. Wraz z pierwszymi wrześniowymi aktualizacjami oznaczonymi numerem KB4571756 (kompilacja 19041.508), problem został rozwiązany. Windows 10 nie będzie już defragmentować dysków automatycznie przy każdym uruchomieniu ponownym. Jeśli jesteście posiadaczami dysku SSD i wersji 2004 Windows 10, lepiej sprawdźcie, czy nie pojawiła się nowa aktualizacja do zainstalowania.

Aktualizacja zostanie zaoferowana automatycznie, ale w zależności od ustawień, system może was nie poinformować. Aby ją pobrać, należy w pasku startu wyszukać opcję "Sprawdź, czy są aktualizacje" a następnie wybrać "Sprawdź aktualizacje". Jeśli automatyczna aktualizacja będzie dostępna, Windows 10 zainstaluje ją i poprosi o uruchomienie ponowne komputera.