WhatsApp, Facebook Messenger i Instagram ze wspólnym czatem. Są nowe informacje

WhatsApp, Facebook Messenger i Instagram mają wkrótce pozwolić użytkownikom tych aplikacji na komunikowanie się ze sobą bez konieczności posiadania każdej z nich. Prace nad integracją trwają, a chodzi o działania, o których po raz pierwszy słyszeliśmy niemal rok temu.

Bloomberg donosił wówczas, że Facebook stworzy wspólny czat dla użytkowników WhatsAppa, Instargrama i Messengera, a nowość zostanie wdrożona w 2020 roku. Miałoby to być naturalne rozwinięcie innych wspólnych elementów wymienionych aplikacji, czego przykładem może być wspólna baza kontaktów czy opcja równoczesnego udostępniania materiałów na Instagram Stories oraz w relacjach Facebooka (dostępnych także w Messengerze).

Facebook Messenger to allow the communication with WhatsApp



First hidden tracks show the possibility to communicate with a WhatsApp user from Facebook Messenger.https://t.co/kxjsPGpDJJ



This feature isn't available yet.