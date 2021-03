WhatsApp na desktopach z rozmowami głosowymi i wideo. Teraz skorzysta każdy

Udostępnij:

WhatsApp na Windowsa i macOS-a w końcu oferuje nieograniczony dostęp do rozmów głosowych i wideo – zwraca uwagę The Verge. Choć funkcja ta trafiła do aplikacji jeszcze pod koniec ubiegłego roku, wówczas było to tylko testowe wdrożenie u niektórych użytkowników WhatsAppa. Dopiero teraz z tych opcji mogą korzystać wszyscy.

Jak obiecuje WhatsApp, funkcje desktopowego wydania również obejmuje szyfrowanie end-to-end, czemu zresztą trudno się dziwić, zważywszy że do działania niezbędne jest posiadanie smartfona z aktywną aplikacją. WhatsApp na desktopy wciąż korzysta z bezpośredniego połączenia z mobilną edycją.

Niestety, choć w smartfonach z WhatsAppem opcje rozmów i wideorozmów są dostępne od dłuższego czasu, wersja desktopowa będzie na początku nieco "wybrakowana". Zabraknie tu bowiem obsługi konferencji, toteż w praktyce możliwe będzie połączenie tylko z jedną osobą w danym momencie. WhatsApp obiecuje jednak, że z czasem aplikacja będzie dalej rozwijana.

Nowe opcje WhatsAppa teoretycznie powinny być już teraz dostępne dla wszystkich użytkowników na desktopach. Jeśli jednak nie każdy je widzi, warto uzbroić się w cierpliwość – być może są włączane po stronie serwera partiami i wszyscy będą mogli z nich skorzystać dopiero na dniach.

WhatsApp na Androida, iOS-a, Windowsa i macOS-a jest dostępny do pobrania przez nasz katalog oprogramowania.