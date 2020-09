WhatsApp wprowadza ważną poprawkę. Użytkownicy mogą odetchnąć z ulgą

Udostępnij:

Jakiś czas temu użytkownicy WhatsAppa zaczęli zgłaszać poważny problem z dziwnymi wiadomościami, które mogły powodować problemy z działaniem aplikacji. Podejrzane komunikaty były wysyłane do użytkowników, a po ich otworzeniu w aplikacji dochodziło do serii błędów. Skutkowało to zawieszaniem się oprogramowania lub całego telefonu.

Spamerzy dodatkowo wysyłali wybranym użytkownikom aplikacji zaproszenia do specjalnie utworzonych grup. Po dołączeniu do niej, zaproszony otrzymywał wiadomości składające się z pozornie niemającego sensu ciągu znaków. Wspomniane wiadomości następnie całkowicie uszkadzały aplikacje i uniemożliwiały korzystanie z niej.

Problem okazał się na tyle poważny, że WhatsApp musiał przygotować dedykowaną aktualizację. Firma już rozpoczęła wdrażanie poprawki, ale jak na razie, by uniknąć problemu niebezpiecznych wiadomości, należy monitorować ustawienia grup, do których dołączamy. Zwłaszcza jeśli jesteśmy do nich zapraszani przez nieznane osoby.

WhatsApp w ostatnim czasie wzmorzył działania, mające na celu zapewnienie użytkowników bezpieczeństwa. Jak pisaliśmy w ostatnich dniach, firma chwaliła się załataniem sześciu luk oraz uruchomieniem dedykowanej witryny, na której użytkownicy mogą przeczytać o aktualizacjach dotyczących zabezpieczeń.

WhatsApp na Androida, iOS-a, Windowsa i macOS-a jest dostępny do pobrania przez nasz katalog oprogramowania.