WhatsApp z możliwością logowania na wielu urządzeniach. Są nowe informacje

WhatsApp to jeden z najpopularniejszych komunikatorów na świecie, a jednak brakuje mu wielu podstawowych funkcji. Dopiero niedawno aplikacja na smartfony uzyskała tryb ciemny. Teraz twórcy pracują nad możliwością logowania z pomocą jednego numeru z kilku urządzeń.

O rozwoju możliwości korzystania z kilku urządzeń słyszymy już od kwietnia, a niedawno ruszyły "ważne wewnętrzne testy". Natomiast teraz serwis WABetaInfo zdradził o jakiej liczbie jednoczesnych logowań mowa. Aktualnie limit w wersji dla testerów pozwala na korzystanie z jednego numeru na czterech urządzeniach, czyli o dwa więcej, niż dotychczas. Takie ograniczenie brzmi całkiem sensownie.

Yes, it's the ability to use your WhatsApp account from 4 devices at the same time.

Under development, but it's great!



