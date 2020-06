WhatsApp zadziała w kilku urządzeniach naraz. Ruszyły "ważne wewnętrzne testy"

Wszystko wskazuje na to, że twórcy WhatsAppa zaczęli mocniej pochylać się nad funkcją obsługi kilku urządzeń jednocześnie. Chociaż pierwsze testy komunikatora pod tym kątem miały już miejsce, najnowsze nieoficjalne doniesienia sugerują, iż dopiero teraz sprawdzanie weszło na zaawansowany poziom.

Prace zespołu nad wdrożeniem obsługi wielu urządzeń ułatwią korzystanie z WhatsAppa w licznych sytuacjach. Obecnie możliwe jest bowiem zalogowanie tylko w jednym urządzeniu, co w praktyce uniemożliwia wygodne korzystanie z komunikatora na przykład w smartfonie i tablecie naraz. Niestety, na tę chwilę nie wiadomo, jak długo potrwają testy i kiedy nowa funkcjonalność ujrzy światło dzienne.

From now on WhatsApp is internally starting some important tests for the multi device feature.

It's not available yet and there isn't a release date: it could be next two months, four months, six months 🤷🏻‍♂️.. but it's really positive that they have started to test it on the whole.