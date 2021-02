WhatsApp zmienia regulamin. Nie zaakceptujesz – od 15 maja nie przeczytasz wiadomości

Udostępnij:

WhatsApp zmienia regulamin, a użytkownicy chcący dalej korzystać z komunikatora, po prostu muszą go zaakceptować. W dokumentacji WhatsAppa pojawiły się konkrety, które nakreślają konsekwencje dla osób, które będą z tym zwlekały. Mówiąc wprost, po 15 maja nie będzie można odczytywać i wysyłać wiadomości bez uprzedniej zgody na nowe zasady.

Konieczność ich wprowadzenia w WhatsAppie znana jest użytkownikom od wielu tygodni. Już w grudniu było wiadomo, że bez zaakceptowania nowego regulaminu, w praktyce z komunikatora nie uda się już skorzystać. Rzecz szybko wzbudziła wiele kontrowersji, bowiem jednym z głównych punktów nowego regulaminu jest przekazywanie danych analitycznych Facebookowi, który zresztą jest właścicielem WhatsAppa.

Oburzenie korzystających z WhatsAppa było tak duże, że firma ostatecznie zdecydowała się przełożyć wdrożenie nowych zasad i dać użytkownikom więcej czasu na zastanowienie. Część osób zdążyła już bowiem odwrócić się od WhatsAppa na rzecz konkurencyjnych komunikatorów, z których najmniej danych gromadzi Signal, przez co jego należałoby go uznać za najbardziej przyjazną propozycję w kontekście prywatności.

WhatsApp nie usunie ci konta

WhatsApp podaje, że jeśli do 15 maja użytkownicy nie zaakceptują nowego regulaminu, ich konta pozostaną aktywne, ale funkcjonalność komunikatora zostanie ograniczona. Co istotne, na tyle dotkliwie, że w praktyce można uznać, że przestanie być funkcjonalny. WhatsApp nie pozwoli bowiem na odczytywanie i tworzenie wiadomości, ale za to nadal będą działać powiadomienia i będzie można odbierać połączenia głosowe.

Co najważniejsze, po 15 maja oczywiście nadal w dowolnym momencie będzie można zaakceptować nowe zasady i przywrócić pełną funkcjonalność WhatsAppa. Co ciekawe, twórcy najwidoczniej zdają sobie sprawę, że nie wszyscy będą chcieli to zrobić, więc w dokumentacji tłumaczą, jak wcześniej wyeksportować historię swoich rozmów, by nie stracić do nich dostępu.

