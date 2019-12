Windows 10: wyszukiwarka w Eksploratorze wciąż nie działa. Microsoft umywa ręce

Udostępnij:

Windows 10 nadal ma problemy z płynną obsługą odświeżonej wyszukiwarki w Eksploratorze plików. Wątki pełne krytyki, które zostały założone na oficjalnym forum jeszcze w listopadzie, wciąż uzupełniane są o kolejne wypowiedzi i wniosek jest jest jeden – problemów wciąż nie udało się wyeliminować.

Przypomnijmy, że chodzi o odświeżoną wyszukiwarkę, która trafiła do Windowsa 10 wraz z listopadową aktualizacją. Szybko okazało się, że zamiast ułatwiać znajdowanie plików, przeszkadza użytkownikom w sprawnej nawigacji – niekiedy nie da się z niej skorzystać, nie zawsze reaguje na skrót CTRL+F, a często z opóźnieniem. Do tego dochodzi brak kontekstowego menu, który wymusza korzystanie ze skrótów klawiaturowych, by wkleić do wyszukiwarki skopiowaną frazę.

Wyszukiwarka w Eksploratorze plików nadal sprawia problemy.

Microsoft tymczasem zdaje się nie zauważać kłopotów, o których piszą użytkownicy. Chociaż od pierwszych zgłoszeń minęło już kilka tygodni, to do dzisiaj niektórzy mają problemy. W międzyczasie Microsoft informował, że kłopoty zostały dawno rozwiązane w jednej z aktualizacji, jednak praktyka pokazuje, że nie w każdym przypadku przyniosło to skutek. Jeden z użytkowników argumentuje, że błędy zauważa nawet w najnowszej, testowej wersji dla insiderów.

W efekcie wszyscy spodziewają się wydania kolejnej, skutecznej łatki, ale jak zwraca uwagę Windows Latest, trudno powiedzieć, kiedy Microsoft takową udostępni. Wiele wskazuje na to, że do użytkowników trafi dopiero w przyszłym roku. Do tego czasu jesteśmy ciekawi, jak sytuacja wygląda u Was? Czy wyszukiwarka dalej sprawia klopoty, a może któraś z ostatnich aktualizacji skutecznie je rozwiązała? Zapraszamy do dyskusji w komentarzach.