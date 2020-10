Windows 10 20H2 – przegląd nowości w październikowej aktualizacji

Udostępnij:

Windows 10 20H2, czyli październikowa aktualizacja, jest już dostępna do pobrania. To niewielki plik, który włącza funkcje teoretycznie dostępne w Windows 10 począwszy od wersji 2004, ale nieaktywne wcześniej w systemie. Instalacja aktualizacji z Windows Update trwa co najwyżej kilkadziesiąt sekund, a zmiany... nie są szczególnie widoczne na pierwszy rzut oka.

Nowości pojawiły się jednak w systemie, więc warto wiedzieć, gdzie ich szukać. Windows 10 zyskał między innymi odświeżone menu Start, nowe zachowanie po użyciu kombinacji Alt + Tab czy zmianę związaną z konfiguracją aplikacji Twój telefon.

Windows 10 20H2 – nowości

Microsoft przedstawił zmiany w Windows 10 w krótkim filmie, który pojawił się na oficjalnym blogu. Do najważniejszych z nich należą:

Odświeżone menu Start , którego kafelki są teraz półprzezroczyste i tak jak wcześniej dostosowują swój odcień do motywu wiodącego systemu,

, którego kafelki są teraz półprzezroczyste i tak jak wcześniej dostosowują swój odcień do motywu wiodącego systemu, Alt + Tab służy od teraz nie tylko do przełączania aplikacji, ale także kart w Microsoft Edge,

służy od teraz nie tylko do przełączania aplikacji, ale także kart w Microsoft Edge, W ustawieniach ekranu można wygodnie zmieniać częstotliwość odświeżania monitora,

monitora, Nowe ustawienia odświeżania ekranu, fot. Oskar Ziomek. Laptopy z obracaną bądź dołączaną klawiaturą będą się teraz przełączać w tryb tabletu bez dodatkowych powiadomień ,

, Systemowe powiadomienia powinny być bardziej czytelne dzięki lepszej widoczności ikon aplikacji, których dotyczą.

Niewielka liczba zmian w Windows 10 20H2 wynika głównie z faktu, że technicznie mamy do czynienia tylko z włącznikiem opcji, które w systemie pojawiły się już wcześniej (i były nieaktywne). Microsoft od 2019 praktykuje wydawanie tylko jednej "dużej" wersji Windows 10; wówczas aktualizacja wymaga w praktyce reinstalacji systemu. Z tego powodu większej liczby zmian można spodziewać się głównie w pierwszej połowie roku. Więcej na ten temat można się dowiedzieć tutaj.

Windows 10 20H2 – jak zainstalować?

Aktualizacja Windows 10 do wersji 20H2 powinna być dostępna dla wszystkich użytkowników z aktualizowanym dotychczas na bieżąco sprzętem. Wystarczy zajrzeć do Windows Update i ręcznie Sprawdzić aktualizacje. Możliwość instalacji nowej wersji systemu powinna być widoczna w głównym oknie.

Warto jednak pamiętać, że Microsoft "dozuje" nowe wersje systemu, aby uniknąć poważnych błędów podczas instalacji. Choć w tym przypadku ryzyko jest dużo mniejsze niż w pierwszej połowie roku, warto uzbroić się w cierpliwość i zainstalować październikową aktualizację dopiero wtedy, gdy faktycznie będzie dostępna w Windows Update. Wymuszanie jej na przykład przez Asystenta aktualizacji Windows 10 może być problematyczne, jeśli uda się w ten sposób ominąć zalecenia Microsoftu dla konkretnego komputera.