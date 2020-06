Windows 10: Microsoft nie dał rady. Blokuje najnowszą aktualizację

Udostępnij:

Niedawno wyszła majowa aktualizacja Windows 10 i... niestety w bardzo krótkim czasie okazało się, że sprawia problemy. Kilka dni temu informowaliśmy, że Microsoft zaczął zbierać i analizować listę znanych usterek.

Teraz okazuje się, że uaktualnienie było takie problematyczne, że Microsoft zablokował je na wielu urządzeniach, w tym własnych sprzętach marki Surface.

Aż 9 z 10 wykrytych przez Microsoft usterek kwalifikowało się do wstrzymania majowej aktualizacji. Jeden z krytycznych błędów dotyczył nieoczkiwanych restartów komputerów, w tym także tych stale czuwających w tle, jak Surface Pro 7, Surface Book 3 i Surface Laptop 3.

Microsoft obecnie hamuje dostępność majowej aktualizacji Windows 10, a jeśli nie zagościła do tej pory u was, to znaczy, że zapewne wasz sprzęt znajduje się na liście potencjalnie zagrożonych usterkami urządzeń.

Oprócz tego Microsoft zablokował aktualizację komputerom na którym znajdują się gry bądź aplikacje używające usługi GameInput Redistributable. Komputery, które nie mogą pobrać uaktualnienia otrzymają specjalny komunikat.

fot. Jakub Krawczyński

Co ciekawe, uaktualnienie da się przeforsować drogą asystenta aktualizacji Microsoftu (które obejdzie wyżej wspomniane blokady, choć nie zawsze da się z tego skorzystać). Nie jest to jednak w żadnym wypadku zalecane. Microsoft pracuje nad wyeliminowaniem usterek. Nie wiemy, kiedy gigant mógłby przywrócić dostępność Windows 10 May 2020 Update.