Windows 10: aplikacje Win32 i UWP coraz bliżej siebie. Oto Microsoft Project Reunion

Rozmontowanie koncepcji UWP jako "prywatnego ogrodu" to nie tylko możliwość sięgania do API WinRT z poziomu klasycznych aplikacji Win32 i .NET. Wraz z wprowadzoną jakiś czas temu możliwością dystrybuowania i instalacji pakietów APPX spoza sklepu, przyczynia się to do erozji paradygmatu wprowadzonego w Windows 8, gdzie aplikacje podlegają regulacjom podobnych do tych ze smartfonów. Niegdyś dostęp do platformy udostępniania, mechanizmu kont online, infrastruktury map oraz powiadomień kafelkowych był zastrzeżony tylko dla aplikacji spełniających konkretne kryteria. Wiązało się to także z zapewnieniem bezpieczeństwa. Teraz wszystkim wolno wszystko, co zapewne utrudni kontrolę.