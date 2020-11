Windows 10: czas żegnać się z Panelem sterowania. Microsoft eksperymentuje z przekierowaniami

Udostępnij:

Użytkownicy Windows 10, szczególnie ci, którzy korzystali z poprzednich wersji "okienek", z pewnością dobrze znają Panel sterowania, a może nawet korzystają z niego na co dzień. W Windows 10 od początku rozwijane są jednak równolegle Ustawienia i wiele wskazuje na to, że zbliżamy się do momentu, w którym będą jedynym miejscem, z którego można sterować komputerem.

Jak zauważono, w Windows 10 niektóre opcje w Panelu sterowania są coraz trudniej dostępne, a inne wprost przekierowują już użytkowników do swoich odpowiedników w nowszych Ustawieniach, co jest testowane w ramach programu Insider. Generalnie jest to zrozumiałe podejście, ale z drugiej strony z pewnością zaskoczenie dla tradycjonalistów, którzy są przywiązani do Panelu sterowania.

Z deklaracji Microsoftu wynika, że nowe Ustawienia oferują pełną funkcjonalność starego Panelu. Praktyka pokazuje jednak, że w wielu przypadkach to starsze narzędzie działa bardziej stabilnie, choć oczywiście tę wadę Ustawień da się wyeliminować aktualizacjami. Jak podaje Windows Latest, osoby znające sytuację w Microsofcie sugerują, że Panel sterowania zostanie niebawem bezpowrotnie wyłączony i zniknie z Windows 10.

Chociaż proces ulepszania Ustawień od premiery Windows 10 trwa bardzo długo, trzeba przyznać, że jest konsekwentny i w narzędziu regularnie pojawiają się zmiany. W październikowej aktualizacji Windows 10 nowością był na przykład szybszy dostęp do zmiany częstotliwości odświeżania ekranu.