Windows 10 i WSL2: Jądro Linux będzie aktualizowane przez Windows Update

Wraz z Windowsem 10 2004 (20H1) podsystem WSL2 stanie się integralną częścią systemu, a aktualizacje jądra Linux będą dystrybuowane poprzez Windows Update – informuje Microsoft na blogu Windows Command Line.

Całą tę sytuację należy określić jako dość przewrotową, gdyż do tej pory Microsoft mimo wszystko skupiał się na WSL 1. generacji, zbudowanym, jak wiadomo, w oparciu o jądro autorskie.

Z technicznego punktu widzenia, przy takiej konwencji separacja pomiędzy Windowsem a Linuksem wciąż pozostawała dość wyraźna. Zresztą, podsystem korzystał bezpośrednio z systemu plików hosta. Teraz jednak wreszcie możemy z czystym sumieniem powiedzieć, że Win 10 będzie zawierać jądro Linux.

Dla niezorientowanych: WSL, aka Windows Subsystem for Linux, to powłoka kompatybilności, która pozwala programistom na uruchamianie linuksowych plików wykonywalnych pod Windowsem 10. Pierwsza generacja tej techniki jest jednak obarczona licznymi obostrzeniami. Nie wspiera binarek 32-bitowych, Dockera ani żadnych sterowników, co – w pewnym uproszczeniu – wynika z faktu, że nie zawiera jądra Linux jako takiego, a tylko tłumaczy wywołania usług.

Dlatego właśnie powstał WSL2, wykorzystujący Hyper-V (wirtualizację niskiego poziomu) do prowadzenia instancji prawdziwego jądra Linux. Ten jednak, od chwili debiutu w czerwcu 2019 r., był dostępny wyłącznie w ramach programu Insider. W końcu trafi na produkcję.