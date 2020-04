Windows 10: łatka na problem z połączeniami VPN psuje obsługę Wi-Fi

Udostępnij:

Część użytkowników Windows 10 znów musi się zmierzyć z problemami po aktualizacji systemu. Tym razem kłopotliwa dla niektórych okazuje się wydana niedawno opcjonalna łatka KB4554364, która powstała, by rozwiązać problem z obsługą VPN. Niektóre aplikacje miały wówczas kłopot z poprawnym nawiązywaniem połączenia z internetem.

Teraz okazuje się, że ta sama łatka psuje inny element niezbędny do korzystania z sieci. Niektórzy użytkownicy donoszą, że przy próbie połączenia się z routerem Wi-Fi, system wyświetla krytyczny błąd 0x2200021, a połączenia nie da się nawiązać. Na tę chwilę wszystko wskazuje też na to, że problemu nie można łatwo obejść – można się ratować tylko odinstalowaniem aktualizacji, ale wówczas należy pamiętać o powrocie do problemów z połączeniami VPN.

Komunikat o błędzie w Windows 10, źródło: HTNovo.

Usterka zostanie zapewne rozwiązana w kolejnej aktualizacji, ale na razie nie wiadomo, kiedy zostanie udostępniona przez Microsoft. W kwietniu można jednak jeszcze liczyć na łatki nawet poza standardowym harmonogramem. Niewykluczone więc, że aktualizacja pojawi się na dniach.

Warto przypomnieć, że od maja Windows 10 będzie aktualizowany rzadziej z uwagi na koronawirusa. Microsoft poinformował, że nie chce przysparzać użytkownikom dodatkowych problemów związanych z ewentualnymi usterkami komputerów po instalacji aktualizacji, co nie należy przecież do rzadkości.