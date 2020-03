Windows 10: opcjonalne aktualizacje zostaną wstrzymane przez koronawirusa

Windows 10 przestanie otrzymywać opcjonalne aktualizacje, a Microsoft skupi się wyłącznie na naprawianiu usterek. To decyzja, którą podjęto z powodu zagrożenia koronawirusem – Microsoft nie chce generować użytkownikom Windowsa ewentualnych problemów, gdyby któraś z opcjonalnych aktualizacji systemu się nie powiodła. Co ciekawe, zmiany mają wejść w życie dopiero w maju.

Rezygnacja z opcjonalnych aktualizacji Windowsa 10 jest oczywiście tymczasowa, jednak na tę chwilę Microsoft nawet nie stara się prognozować terminu, w którym standardowy tryb ulepszania systemu miałby zostać przywrócony. Istotne jest jednak, że bez zmian będą nadal wydawane aktualizacje bezpieczeństwa w ramach tzw. Patch Tuesday. To kluczowe choćby ze względu na niedawno wykrytą lukę w Windows 10.

Starting in May 2020, we are pausing all optional non-security releases (C and D updates) for all supported versions of Windows client and server products to prioritize security and keep customers protected and productive. More information here: https://t.co/G5NcWtIiEQ.