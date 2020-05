Windows 10: majowa aktualizacja dostępna do pobrania. Sprawdź Windows Update

Udostępnij:

Windows 10 20H1, znany także jako wersja 2004, został oficjalnie udostępniony przez Microsoft i można go już pobierać za pośrednictwem Windows Update. Podobnie, jak w przypadku poprzednich kilku wersji systemu, także teraz producent chce jednak podejść do sprawy zachowawczo, w pierwszej kolejności oferując nową wersję jedynie tym użytkownikom, którzy świadomie chcą ją pobrać.

By to zrobić, należy zajrzeć do Windows Update i skorzystać z przycisku Sprawdź aktualizacje. Windows połączy się z serwerami Microsoftu i pobierze Windowsa 10 2004, o ile nie będzie ku temu przeciwwskazań. A te, wbrew pozorom, mogą się pojawić, bowiem Microsoft stara się od początku ograniczać dostępność nowej wersji na tych komputerach, gdzie mogą wystąpić jakiekolwiek komplikacje.

Jak dowiadujemy się z wpisu na blogu Windowsa, najnowsza wersja "dziesiątki" będzie na razie dostępna tylko dla dotychczasowych użytkowników wydania 1903 i 1909. Zapewne z czasem aktualizacja trafi automatycznie do wszystkich użytkowników Windows 10 i zostanie zaproponowana także korzystającym ze starszych wersji, ale na tę chwilę dokładne ramy czasowe nie są znane.

Microsoft dodaje, że dzisiejsze wydanie majowej aktualizacji Windows 10 to także początek 18-miesięcznego okresu wsparcia technicznego. To istotna informacja dla administratorów w firmach, którzy wdrażają nowe wersje systemu z opóźnieniem, uprzednio sprawdzając jego stabilność w konkretnych środowiskach. Windows 10 20H1 jest już dostępny za pośrednictwem WSUS, Windows Update for Business oraz Centrum usług licencjonowania zbiorowego (VLSC).